وفد بريطانى يزور مصر لمتابعة أمن وسلامة المطارات

سمر السيد

قال جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن وفدا من مسئولى بلاده سيزور مصر خلال أسبوعين لمتابعة إجراءات أمن المطارات، مضيفا أن حكومتى البلدين حققتا نجاحاً كبيراً خلال الشهور الماضية بهذا الصدد بهدف استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ.

وأشار كاسن، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن النصف الأول من العام الحالى شهد زيادة عدد ليالى إقامة السائحين البريطانيين فى مصر بنسبة %61 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لكنه لم يحدد أرقاما.

وعلقت بريطانيا الرحلات الجوية لمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2015 عقب حادث سقوط طائرة روسية وسط سيناء ومصرع كل من كان على متنها؛ بينما أوقفت روسيا رحلاتها الجوية لكل المقاصد السياحية المصرية ولم يتم استئنافهما حتى الآن.

وتابع كاسن: «تشير زيادة الليالى السياحية إلى أهمية التعاون والتواصل بين أجهزة البلدين؛ والذى يمثل أساسا لاستئناف الرحلات البريطانية لمدينة شرم الشيخ فى أسرع وقت».

وأكد أن الحكومة المصرية لم تستوفِ بعد كل الإجراءات الأمنية المطلوبة بالمطارات، لكن هناك تحسنا مستمرا، وهذا هو الحال فى كل الدول كبريطانيا والولايات المتحدة التى تقوم بتعديل تلك الإجراءات يومياً وأسبوعياً وشهرياً.

وتابع: «غير أن هناك اهتماماً أيضاً بالتواصل والتعاون على كل المستويات الاستخباراتية والتقييمات الأمنية».

وكانت وزارة الخارجية قد قالت فى بيان صحفى، عقب محادثات وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى نهاية فبراير الماضى، إن استمرار توقف الطيران البريطانى عن المقاصد السياحية المصرية، رغم ما تم إحرازه من تقدم نوعى فى تأمين المطارات يعد أمرا غير مفهوم أو مبرر.

واحتلت السوق البريطانية المركز الثانى فى قائمة السائحين الوافدين لمصر خلال الأعوام السابقة على ثورة 25 يناير 2011، بعدد 1.5 مليون سائح فى عام 2010، لكنها تراجعت إلى مليون و34 ألف سائح فى 2011، وفى الفترة من يناير 2015 حتى سبتمبر من نفس العام استقبلت مصر 728.9 ألف سائح بريطانى وانخفضت السياحة البريطانية عن نفس الفترة فى 2016 إلى %70 لتصل 172 ألف سائح.