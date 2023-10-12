وفد برلماني يشارك بقمة المتحدثين البرلمانيين لمجموعة العشرين في الهند

يشارك وفد برلماني مصري في أعمال قمة المتحدثين البرلمانيين التاسعة P-20 التي تستغرق يومين بدولة الهند.

ويضم الوفد، كلا من الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب و النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس ، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الي جانب النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

وتهدف إلى تحقيق بعد برلماني للحوكمة العالمية، ويأتي الموضوع الرئيسي بعنوان (البرلمان من أجل أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد).

ويشارك في القمة 25 متحدثا و10 نواب رئيس إلى جانب 50 عضوا في البرلمان من مختلف الدول.