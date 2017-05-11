وفد برلماني يزور القوات البحرية بالإسكندرية

بدور إبراهيم استقبلت القوات البحرية وفدًا برلمانيًا، يضم لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية.واستمع الوفد إلى شرح من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تضمن تطور المهام التي تنفذها القوات البحرية لتأ

بدور إبراهيم



استقبلت القوات البحرية وفدًا برلمانيًا، يضم لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية.

واستمع الوفد إلى شرح من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تضمن تطور المهام التي تنفذها القوات البحرية لتأمين الأهداف الاستراتيجية بالبحر والموانئ والسواحل المصرية، ودورها في مكافحة الإرهاب من خلال عملية حق الشهيد، وإلقاء الضوء علي قدرات وإمكانيات الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية، التي جعلتها مصنفة ضمن أكبر وأحدث القوات البحرية علي المستوي الإقليمي والدولي بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار إلى دور القوات البحرية في تقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة من حيث مكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ وتقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن، بجانب الإشتراك في اعمال تأمين الملاحة البحرية، مؤكداً أن أبطال ومقاتلوا القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راق وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

وشملت الجولة زيارة حاملة المروحيات طراز “ميسترال”، وقدم قائد الحاملة عرضًا عن حاملة المروحيات سجم جمال عبد الناصر، وتضمن نبذة عامة عن مراحل بناء السفينة وتدريب الطاقم المصري على الأجهزة والمعدات المختلفة بالحاملة.

وشملت الزيارة يخت المحروسة والتي تعد من اقدم العائمات في العالم، كذلك وأهم المنشآت التي تم بناؤها حديثاً لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، والاستماع إلي شرح من قائد وطاقم الغواصة “41” الجديدة، تضمن مراحل التدريب ورحلة الإبحار بالغواصة من ألمانيا وصولًا إلى مصر.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري، وتأمين الحدود علي كافة الاتجاهات، والحفاظ علي أعلى معدلات القدرة والجاهزية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات علي المستويين الإقليمي والدولي.