وفد برلماني يبحث مع رئيس النواب القبرصي توطيد العلاقات

ياسمين​ فوازالتقي النائب طارق رضوان - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الاربعاء مع الوفد المرافق له مع ديمتريوس سيلوريس - رئيس البرلمان القبرصي .تناول اللقاء الحديث عن التحديات الإقليمية والدولية وكذلك القضية الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك العلاقات المصرية القبرصية والتي تشهد تقدم كب

ياسمين​ فواز



التقي النائب طارق رضوان – رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الاربعاء مع الوفد المرافق له مع ديمتريوس سيلوريس – رئيس البرلمان القبرصي .



تناول اللقاء الحديث عن التحديات الإقليمية والدولية وكذلك القضية الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك العلاقات المصرية القبرصية والتي تشهد تقدم كبير سواء علي مستوي العلاقات الاقتصادية او الاجتماعية والسياسية .



وأشار رضوان إلى أهمية توطيد العلاقات البرلمانية والدبلوماسية الشعبية ما بين البلدين كتتويج للعلاقات الثنائية

وشدد على أن الزيارة تأتي كزيارة تحضيرية للقاء رؤساء البرلمانات المصرية والقبرصية خلال شهر سبتمبر القادم وكذلك للاعداد للقاء الثلاثي المشترك ما بين مصر وقبرص واليونان .

جدير بالذكر أن الوفد المصري سيلتقي مساء الْيَوْمَ وغدا مع وجورجوس ليليكاس – رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القبرصي و انجيلوس فوتسيس – رئيس لجنة التجارة والصناعة والسياحة بالبرلمان القبرصي .