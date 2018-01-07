وفد برلماني لتهنئة تواضروس بعيد الميلاد

ياسمين فواز: أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الدستور يجرم التمييز بين المصريين بل يجرم لمجرد سؤال أى مواطن مصرى بالقول…

ياسمين فواز:

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الدستور يجرم التمييز بين المصريين بل يجرم لمجرد سؤال أى مواطن مصرى بالقول أنت مسلم أم مسيحى، مؤكدا أن الدستور كفل مبدأ المساواة بين جميع المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركة “عابد” مع وفد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال تهنئة قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

وقال النائب علاء عابد إنه يجب أن يكون للأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف دورهم فى تجديد الخطاب الدينى ومكافحة الخطاب الدينى المتشدد والمتطرف والذى يحض على الكراهية والعنف، مشيدا بدور قداسة البابا تواضروس فى الحفاظ على وحدة المصريين ورفضه وبشكل قاطع لأى تدخل خارجى فى الشأن الداخلي لمصر.