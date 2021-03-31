وفد برلماني في زيارة رسمية إلى قناة السويس اليوم

انطلق صباح اليوم الأربعاء، وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب، في زيارة رسمية إلي قناة السويس، بهدف توجيه تحية شكر وتقدير، نيابةً عن المجلس للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وجميع المسؤولين والعاملين، على جهودهم المضنية خلال أزمة السفينة الجانحة.

ويضم الوفد، المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمود عبدالعزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلاء لجنة النقل.

كما يضم الوفد، النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

ومن المقرر أن يجري الوفد خلال الزيارة جولة في الممر الملاحي في إطار الاستمرار في توصيل رسائل طمأنة للاقتصاد العالمي عن عودة الأمور لطبيعتها في قناة السويس، وأن مصر قادرة بسواعد أبنائها على تخطي الصعاب والأزمات.

كما يبحث الوفد مع الفريق أسامة ربيع، كيفية دعم قناة السويس وجميع العاملين بها وذلك لما تمثله من أهمية اقتصادية عظيمة لمصر والعالم، وكذلك التطرق لسير العمل داخل القناة.