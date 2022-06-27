وفد برلمانى يزور قيادة قوات الصاعقة والمظلات (صور)

استقبلت قيادة قوات الصاعقة والمظلات وفدًا برلمانيًا من لجنة الدفاع والأمن القومى وبعض رؤساء اللجان بمجلس النواب، ضمن مخطط الزيارات الدورية التى تقوم بها اللجنة لوحدات القوات المسلحة.

وقام الوفد بزيارة قوات الصاعقة، وشاهدوا فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة وتضحيات أبطالها على مر التاريخ، واستعرض أبطال قوات الصاعقة عدداً من الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها بشكل يومى.

ونفذت عناصر قوات الصاعقة عددا من الرميات الاحترافية بأوضاع الرمى المختلفة، وتفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

وقام الوفد بزيارة قوات المظلات حيث شاهدوا عدداً من أنشطة القفز الحر والاقتحام الجوى واجتياز وعبور الموانع المختلفة متدرجة الصعوبة والتعامل مع الأهداف المعادية وتنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية.

كما نفذت عناصر قوات المظلات بياناً عملياً لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

ظهر خلال الأنشطة ما يتمتع به رجال الصاعقة والمظلات من كفاءة بدنية وقتالية عالية وقدرة على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.

وألقى قائدا قوات الصاعقة والمظلات كلمة نقلا فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بأعضاء اللجنة ، وأكد أن رجال الصاعقة والمظلات ماضون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن.

وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن فخر نواب الشعب المصرى بالأداء المشرف لقوات الصاعقة والمظلات فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره ، كما أشاد بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها مقاتلوا الصاعقة والمظلات.

كما أعرب نواب لجنة الدفاع والأمن القومى عن سعادتهم بما وصل إليه رجال الصاعقة والمظلات من جاهزية وإستعداد قتالى دائم وقدرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم ، مؤكدين أن مصر ستظل وطناً آمنًا مستقرًا فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة.