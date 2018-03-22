وفد برلمانى يتوجه إلى بريطانيا لكشف حقيقة مقتل مريم

ياسمين فوازغادر مطار القاهرة صباح اليوم، وفد برلمانى برئاسة النائب علاء عابد المحامى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب إسماعيل نصر الدين متوجها إلى بريطانيا لمتابعة ملف مقتل المواطنة المصرية الفقيدة مريم عبد السلام.ويعقد الوفد سلسلة مكثفة من اللقاءات مع المسئولين خلال هذه الزيارة التى

ياسمين فواز

غادر مطار القاهرة صباح اليوم، وفد برلمانى برئاسة النائب علاء عابد المحامى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب إسماعيل نصر الدين متوجها إلى بريطانيا لمتابعة ملف مقتل المواطنة المصرية الفقيدة مريم عبد السلام.

ويعقد الوفد سلسلة مكثفة من اللقاءات مع المسئولين خلال هذه الزيارة التى تستمر 3 أيام لكشف جميع الملابسات والحقائق حول مقتل مريم.

من جانبه أكد النائب علاء عابد أن لقاءات الوفد البرلمانى المصرى تبدأ مع سايمون ماكدونالد الوكيل الدائم بوزارة الخارجية البريطانية، بالاضافة إلى لقاء مع النائب البريطاني كريس ليزلى عن دائرة نوتينجهام بحضور المحقق روب جرفين المسئول عن القضية.

واضاف أن الوفد يجرى لقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البريطانية مع مصر ستيفن تيمز ثم يلتقى الوفد مع أسرة الفقيدة ومع الطبيب المصرى أحمد حسين الذى تابع حالة الفقيدة والمحامى عماد حمدى أبو حسين.

وأشار عابد فى تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته مطار القاهرة إلى أنه تم ترتيب هذه الزيارة المهمة مع السفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا الذى أعد برنامجها لتسهيل زيارة الوفد البرلمانى وصولا لحقيقة واقعه مقتل مريم.



واكد النائب اسماعيل نصر الدين في تصريحاته لـ “المال ” أن الوفد حريص علي كشف كل الملابسات والحقائق الخاصة بمقتل الطالبة المصرية التى قتلت دون ذنب، مشددا على أن مصر ممثلة في مجلس النواب ووزارة الخارجية يولون هذا الحادث اهمية كبرى، إعمالا لسياسة الدولة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى حماية كرامة المصريين تحت أى سماء وعلى أى أرض.

ولفت إلى أن أرواح المصريين ثمينة لا تقدر بمال، خاصة أن الحق فى الحياة هو أهم حق للإنسان.