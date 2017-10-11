وفد المهرجان العالمي للشباب المصري يغادر إلى روسيا

ولاء البرييغادر، صباح اليوم الخميس، الوفد المصري المشارك في المهرجان العالمي للشباب والطلبة الـ 19 والذي تنظمه روسيا في مدينة سوتشي في الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 20 ألف شاب وفتاة من 150 دولة و7 آلاف متطوع للتنظيم، وتقرر اختيار 6 لغات رسمية للمهرجان من بينها اللغة العربية.وصرح شريف

ولاء البري

يغادر، صباح اليوم الخميس، الوفد المصري المشارك في المهرجان العالمي للشباب والطلبة الـ 19 والذي تنظمه روسيا في مدينة سوتشي في الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 20 ألف شاب وفتاة من 150 دولة و7 آلاف متطوع للتنظيم، وتقرر اختيار 6 لغات رسمية للمهرجان من بينها اللغة العربية.

وصرح شريف جاد رئيس الوفد بأن برنامج الشباب المصري في إطار فعاليات المهرجان يتميز بالتنوع، حيث يشارك أعضاء الوفد الذي وصل عدده إلى 100 شاب وفتاة من محافظات مصر يشاركون في أقسام المهرجان وهي أنشطة في مجالات الثقافة، والسياسة، والاقتصاد، والعلوم، التعليم، والبيئة والرياضة، حيث يكون لمصر ورقة عمل في كل قسم.

بالإضافة إلى الجناح المصري في المعرض العام الذي تقدم فيه هيئة تنشيط السياحة المواد الإعلامية من بوسترات ومطبوعات باللغات الروسية والإنجليزية عن محافظات مصر وأهم المعالم الأثرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التسجيلية بهدف التنشيط السياحي، كما يتم تقديم عرض حول منتدى شباب العالم الذي يقام في شرم الشيخ الشهر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقدم الفنان منير نصر الدين عازف الكمان حفلا للموسيقى المصرية والروسية، وينفذ أحمد عبدالفتاح ويارا حاتم جدارية تشكيلية في قلب مدينة سوتشي للتعبير عن العلاقات التاريخية المصرية الروسية ودور الشباب في مد جسور التواصل بين الشعوب، كما تقوم المخرجة نسرين عبدالحليم وساندرا خليل بعمل فيلما تسجيليا عن المشاركة المصرية في المهرجان الأكبر لشباب العالم.

وقدم جاد الشكر للمؤسسات الداعمة للوفد المصري وفي مقدمتها المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والسفارة الروسية بالقاهرة والهيئة العامة للتنشيط السياحي وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة وجمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وهو الأمر الذي يطمئن أن الوفد المصري يمتلك كل المقومات لتقديم صورة حضارية أمام 150 دولة.