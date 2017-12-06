وفد المصرية المغربية يصل كازابلانكا ويلتقى برجال أعمال

محمد ريحان:بدأ وفد مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال زيارته إلى المملكة المغربية اليوم بهدف ترتيب لقاءات ثنائية مع مسئولين ورجال الأعمال المغاربة.وضم الوفد المصرى محمد عادل حسنى رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال وعبد الهادى بعلبكى نائب رئيس الجمعي

محمد ريحان:

بدأ وفد مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال زيارته إلى المملكة المغربية اليوم بهدف ترتيب لقاءات ثنائية مع مسئولين ورجال الأعمال المغاربة.

وضم الوفد المصرى محمد عادل حسنى رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال وعبد الهادى بعلبكى نائب رئيس الجمعية واللواء اسماعيل عبد العزيز الأمين العام للجمعية ومحمد عبد المقصود أمين الصندوق والمهندس اسامة جنيدي وكريم هيكل عضوا مجلس الإدارة.

ويتضمن جدول أعمال الوفد المصرى فى اليوم الأول للزيارة فى كازابلانكا لقاءات عمل مع كل من عبد الله شاطر مدير عام المركز الجهوى للاستثمار بالدار البيضاء ومسئولي تطوير الأعمال و ممثلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء و حميد راجى رئيس الجانب المغربى بمجلس الأعمال المصرى المغربى .

ويعقد الوفد المصرى فى اليوم الثانى فى العاصمة الرباط لقاءات ثنائية مع غرفة الصناعة والتجارة بالرباط برئاسة عبد الله عباد رئيس الغرفة فيما يختتم وفد الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال زيارته بعقد لقاءً موسعاً مع السفير المصرى بالرباط السفير أشرف إبراهيم.

وأكد محمد عادل حسني رئيس الجمعية علي الدور القوي لمكتب التمثيل التجاري بالمغرب برئاسة المستشاراحمد شوقي في اعداد اللقاءات مشيرا الي ان الجمعية ستعمل علي تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بالتنسيق مع السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري.