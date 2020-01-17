وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي: محفظة التعاون مع مصر تبلغ 8 مليارات دولار

أعرب رئيس الوزراء في لقاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع مع الوفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي يزور مصر حاليا ، في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية ، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , وخلاله أكد مدبولي سعي مصر لمزيد من التعاون مع البنك الدولي وقال أن التعاون القائم مع البنك يشجعهم وأشار إلى أن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بلغت نحو 8 مليارات دولار وتُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة .

ضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي يزور مصر حاليا الدكتور ميرزا حسن عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي .

ويضم جان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “ألمانيا”، وأدريان فرنانديز مثل “اوروجواى”، ورومان مارشافين ممثل “روسيا”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، وكاتارزينا كوروفسكا “عن بولندا” .

إضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

ويُمثل وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا .

زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الأولى منذ عام 2014

والمدراء التنفيذيين يمثلون 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي، وزيارة الوفد رفيع المستوى منهم تعد أول زيارة إلى مصر لهم منذ عام 2014.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الدولي، والذين سبق وأن قابل بعضهم من قبل خلال لقاء له مع رئيس مجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية

وتمنى رئيس الوزراء للوفد زيارة ناجحة، وأشاد بالتعاون القائم مع البنك الدولي الذى أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة بمجالات الإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية .

وأيضا مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذى اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء في لقاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولي،

خاصة أن مشروعات التطوير التي يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح مدبولي بلقاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أن مصر حريصة على تعزيز تعاونها مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الدولي في إطار مبادرات التعاون المختلفة .

واستكمل بأن مصر حرصة أيضا على المساهمة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 .

وقال رئيس الوزراء : “مستوى التعاون مع البنك الدولي يُشجعنا”، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة.