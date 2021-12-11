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وفد الكلية الملكية للجراحين بجلاسكو يزور جامعة الجلالة (صور)

لتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي المشترك
جهاد سالم 7:39 م, السبت, 11 ديسمبر 21 7:39 م, السبت, 11 ديسمبر 21

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زار وفد من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، جامعة الجلالة برئاسة د. أشرف حيدر، لتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي المشترك.

يأتي ذلك على هامش المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، والذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واصطحب د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، الوفد في جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي لجامعة الجلالة، للإطلاع على كليات القطاع الطبي والمعامل المُجهزة على أعلى مستوى.

كما تفقد الوفد قاعات الاختبارات الإكلينيكية ومعامل المهارات بمجال طب الأسنان وكذلك المعامل المُتقدمة في مجال العلوم الأساسية.. كما تفقد مبنى المستشفي التعليمي المتوقع افتتاحه أوائل العام المقبل، والذي يهدف إلى خدمة مدينة الجلالة والمناطق المُجاورة.

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ويحتوي مبني المستشفي على مراكز مُتخصصة للطورائ والعلاج الطبيعي وغسيل الكلى ومركزاً للحروق ومركزاً للطب التجديدي وزراعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

وأعرب د. أشرف حيدر عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سُبل التعاون بين الجانبين، تحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر 2030، بهدف إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

واشار إلى أن جامعة الجلالة تحرص على سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، من خلال تدريب الطلاب في أحدث معامل المهارات والمُحاكاة المُتقدمة بمجال الطب البشري، حتى يستطيع الطالب ممارسة ما تعلمه، في بيئة تُشبه الحياة العملية.

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واستكمل انه يتم استخدام نماذج (مانيكان) تعمل بالذكاء الإصطناعي، مما يؤهل الطالب لعمل التشخيص المُناسب وتقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة أن القطاع الطبي بالجامعة، والذي يشمل مجال الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، يقوم على أسس التعليم المتكامل.. حيث يتدرب جميع الطلاب في نفس المعامل وعلى نفس الأجهزة المتقدمة، لتخريج جيل قادر على العمل الجماعي المتكامل.

وأكد حيدر أن جامعة الجلالة تهدف إلى جعل مصر مركزاً للمعرفة في الشرق الأوسط، من خلال جذب الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة والتدريب في الجامعة التي تقدم برامج دولية مشتركة.

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ومن جانبه، اكد وفد الكلية الملكية حرصهم الشديد على تعزيز روابط التعاون بين الكلية الملكية وجامعة الجلالة من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

شهد الزيارة د. محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. طارق أبوالمعاطي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

وشهد الزيارة من وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، د. مايك ميكردي، رئيس الكلية الملكية، ود. ستيف جراهام الرئيس التنفيذي للكلية.

وكذلك د. أشرف أيوب أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، ود. هاني عتيبة أستاذ أمراض القلب بجامعة جلاسكو ومدير التطوير الدولي للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.

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بقلم جهاد سالم

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