وفد الشركات المصرية يزور تركيا 17 يناير المقبل لتعزيز التعاون

قال مصطفى دينيزير رئيس مجلس الأعمال التركى المصري، إن حكومتى البلدين تدركان مميزات اتفاق مبادلة العملة المحلية ، مشيرًا إلى أن هناك بنودا فنية خاصة بالاتفاق يعمل بنكا القاهرة وأنقرة المركزيين عليها حاليًا.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، تعليقًا على آخر مستجدات المناقشات المصرية التركية بشأن اتفاق مبادلة العملة المحلية.

وأضاف «دينيزير» أن وفدا من الشركات المصرية سيزور أسطنبول يومى 17 و 18 يناير المقبل لبحث تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

وكان يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، صرح سابقًا، بأنه تم الاتفاق من حيث المبدأ بين وزارتى التجارة التركية والمصرية على مسألة التبادل التجارى بالعملة المحلية، وبدأ البنكان المركزيان للبلدين فى مناقشة الآليات ودراستها أوائل الشهر الحالى.

وأضاف «الواثق بالله» أن هناك مناقشات مبدئية لتكون شريحة مبدئية تتراوح بين 25 إلى %30 من حجم التبادل التجارى للبلدين بالعملات المحلية ، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو تقليل حجم الطلب على الدولار لدى الجانبين.

ووقع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أوائل أكتوبر الجارى اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى.

وكانت مصر وقعت اتفاقا لمبادلة عملات مع الصين فى عام 2016، بقيمة 18 مليار يوان، أى نحو 2.6 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتتوقع أنقرة وصول حجم التبادل التجارى بينها وبين مصر إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات ، حسبما صرح السفير التركى صالح موتلو شين سابقًا، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات مع الحكومة المصرية لمراجعة اتفاق التجارة بين البلدين، وجار إعادة النظر فى ضم بعض القطاعات للاتفاق مثل الخدمات.

وكان مصطفى دينيزير، رئيس مجلس الأعمال التركى المصرى، توقع فى تصريحات سابقة لـ”المال»، ضخ استثمارات تركية جديدة فى السوق المحلية بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون سبق الإعلان عنها للتنفيذ خلال العامين الجارى والمقبل، ونصف مليار أخرى قبل نهاية 2025.