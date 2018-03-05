وفد الجايكا يتفقد مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب

دعاء محمود: في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومتين المصرية واليابانية لإنشاء مبني ركاب جديد بمطار برج العرب قام اليوم السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له من وكالة اليابان للتعاون الدولي ( الجايكا) بزيارة تفقدية لموقع مشروع…

دعاء محمود:

في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومتين المصرية واليابانية لإنشاء مبني ركاب جديد بمطار برج العرب قام اليوم السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له من وكالة اليابان للتعاون الدولي ( الجايكا) بزيارة تفقدية لموقع مشروع المبني الجديد المقرر انشاؤه بمطار برج العرب وكان في استقبالهم اللواء عماد البلاسي مدير مطار برج العرب.

وتأتى هذه الزيارة بعد أن تم اعداد التصميمات النهائية للمشروع واعداد مستندات الطرح علي الشركات المنفذه بالتنسيق مع الجانب الياباني لضرورة الامتداد وزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات بالمطار على المدى المتوسط وتشمل اعمال التطوير انشاء المبنى المستقبلي الصديق للبيئة بمساحة حوالى 34,100 متر مسطح ليسع ٤ ملايين راكب سنويا ويخدم المبنى لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى ٦ ملايين راكب سنويا وهو حجم الحركة المتوقعة للمطار في 2030.

كما تشمل أعمال التطوير إنشاء ترماك جديد يسع ٢٠ طائرة متوسطة الحجم بمساحة إجمالية 100.000 متر مسطح وطرق تصل بين الترماك الحالى والترماك الجديد والممر الحالى . وتتضمن أيضا خطة التطوير انشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة اضافة الى منطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين وكذلك انشاء محطة صرف صحى ومحطة كهرباء فرعية وخزان للمياه وخلافه.

ويتميّز مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب بأنه أول مبنى صديق للبيئة بمصر لوجود استراتيجيات مدروسة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية ونظام التكييف VRV الذي يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات الحرارية وتوفير مساحات اكبر لاستخدام الاضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LEDالتي توفر استهلاك الطاقة.

وجدير بالذكر أن شريف فتحي وزير الطيران المدني قد التقي الأسبوع الماضي سفير اليابان بالقاهرة ووفد الجايكا وتم الاتفاق علي سرعة البدء في تنفيذ المشروع خاصة وأنه تم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري المصمم JACفي شهر يوليو الماضي.

