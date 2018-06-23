وفد الجامعات البريطانية يزور جامعة القاهرة خلال ساعات

المال- خاصيقوم وفد الجامعات البريطانية بزيارة جامعة القاهرة، اليوم الأحد، للتعرف عن قرب على تجربتها فى مجال التعليم والبحث العلمى. وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان إلى أنه سيتم عقد لقاء مع وفد الجامعات البريطانية بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، في الساعة الرابعة بع

المال- خاص

يقوم وفد الجامعات البريطانية بزيارة جامعة القاهرة، اليوم الأحد، للتعرف عن قرب على تجربتها فى مجال التعليم والبحث العلمى.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان إلى أنه سيتم عقد لقاء مع وفد الجامعات البريطانية بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات

وسيتم خلال اللقاء وفق البيان “عرض فيلم تسجيلي عن نموذج جامعة القاهرة، وبحث فرص التعاون مع الجامعات البريطانية في مجال التعليم العالي”

ويضم الوفد البريطانى كبار مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية.

ويشهد وفد الجامعات البريطانية، عقب اللقاء، الحفل الفني لكورال طلاب جامعة القاهرة المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وما يتضمنه من فقرات غنائية وموسيقية.



وتأتي الزيارة في إطارة جولة يقوم بها رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية لمصر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى، وذلك في فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى.

