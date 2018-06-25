وفد الجامعات البريطانية يبحث إنشاء فروع بمصر في لقاء مع رئيس الوزراء

المال- خاصعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، لقاء بوفد مكون من كبار مسئولي الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، وفق بيان لمجلس الوزراء عبر صفحته بـ"فيسبوك".وحضر الاجتماع الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم الع

المال- خاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، لقاء بوفد مكون من كبار مسئولي الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، وفق بيان لمجلس الوزراء عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

وحضر الاجتماع الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ جون كاسن، سفير بريطانيا لدى القاهرة، ونائبي وزير التعليم العالي للبحث العلمي وشئون الجامعات، وعدد من المسئولين بوزارة التعليم العالي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الدولة على استكمال منظومة تطوير التعليم في مصر، بما في ذلك قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى

وأشار إلى دور هذا القطاع الحيوى في توفير كوادر قادرة على التعامل وفق أحدث النظم العلمية بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات

وشدد على اهتمام الدولة الاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الدولية.

ولفت إلى أن اللقاء يعد فرصة جيدة لبحث سبل توسيع نطاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المصرية والبريطانية

وقال إن مصر تدعم كافة أنواع التعاون في مجالات البحث العلمي وبناء قدرات الأكاديميين المصريين والاعتراف المتبادل بالشهادات، وكذا تشجيعها لفكرة الشراكة والتوأمة بين الجامعات المصرية والعالمية، وتحسين نظم التعليم

وأوضح أن فكرة إنشاء فروع للجامعات البريطانية سوف يكون لها مردود إيجابي، مشيراً إلى انتهاء الحكومة من قانون جديد لتنظيم عمل الجامعات الأجنبية في مصر.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجامعات البريطانية عن تقديرهم وترحيبهم بأهمية الشراكة بين مصر وبريطانيا بما يخدم اهداف البحث العلمي، لاسيما في ضوء الآفاق الرحبة في هذا المجال

وأشاروا إلى ما قاموا به خلال الزيارة من عقد عدة لقاءات بعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وزيارات لعدد من الجامعات المصرية

كما عرض ممثلو الجامعات البريطانية أنشطتها المختلفة ورؤيتهم لسبل دعم التعاون مع مصر، وتطلعهم إلى عمل شراكات مع الجامعات المصرية والدخول في برامج مشتركة، معربين عن تطلعهم تعزيز التبادل العلمي على مستوى الطلاب وأعضاء هيئات التدريس.

