وفد البرلمان يلتقي بسفير مصر في باريس

ياسمين فواز: استهل الوفد البرلمانى المصرى زيارته لبرلمان الاتحاد الأوروبى بلقاء سفير مصر بباريس إيهاب بدوى قبل التوجه اليوم الإثنين، إلي مدينة ستراسبورج بفرنسا، لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بأعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي. وتناول اللقاء ضرورة تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية للتواجد فى برلمان

ياسمين فواز:

استهل الوفد البرلمانى المصرى زيارته لبرلمان الاتحاد الأوروبى بلقاء سفير مصر بباريس إيهاب بدوى قبل التوجه اليوم الإثنين، إلي مدينة ستراسبورج بفرنسا، لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بأعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء ضرورة تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية للتواجد فى برلمانات وعلى ساحات المنظمات الدولية والكيانات ذات التأثير فى السياسة الدولية لمجابهة التحديات والمعوقات التى تعمل عليها أطراف إقليمية ودولية تسعى للنيل من مصر.

كما تم التباحث بشأن جدول زيارة الوفد المصرى لبرلمان الاتحاد الأوروبي وما سيتناوله الوفد مع الجانب الأوروبى من موضوعات ذات اهتمام مشترك بالإضافة للأحداث التى تلقى بظلالها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر بأن الوفد البرلمانى المصرى يضم كلا من طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية، وسامية رفله وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.