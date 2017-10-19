وفد البرلمان الإيطالي يطالب بالحصول على تطورات قضية ريجيني

ياسمين فوازطلب وفد البرلمان الإيطالي، من نظيره المصرى المشارك في مؤتمر البرلمان الدولي بسانت بطرسبورج روسيا الاتحادية، الحصول على آخر التطورات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أنها أصبحت قضية قومية.وقال بيان صادر صباح اليوم عن الوفد المصري، إن نظيره الإيطالي شدد على التزام ا



ياسمين فواز

طلب وفد البرلمان الإيطالي، من نظيره المصرى المشارك في مؤتمر البرلمان الدولي بسانت بطرسبورج روسيا الاتحادية، الحصول على آخر التطورات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أنها أصبحت قضية قومية.

وقال بيان صادر صباح اليوم عن الوفد المصري، إن نظيره الإيطالي شدد على التزام الجانب المصرى باستمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق فى البلدين مع التزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مستشهدا بتصريحات في صحيفة “لاريبوبليكا” فى تقرير على موقعها، أن قرار إعادة السفير الإيطالي كانتيني جاء بعد تأكد روما من مصداقية مصر فى تحقيقاتها وتعاونها مع السلطات الإيطالية فى قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.

من جانبه، التقي النائب طارق رضوان – رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والنائب كريم درويش والنائبة ياسمين أبوطالب امس الاربعاء مع وفد البرلمان الايطالي المكون من المكون من النائبة سوزانا رادوني والنائب بيا الدا لوكاريلي والنائب فرانشسكو ماريا اماروزو علي هامش فاعليات المؤتمر وبدأ الحديث بالتأكيد اننا ملتزمون بالتعاون فى كل المجالات والرئيس السيسي لن ينسى مواقف إيطاليا الداعمة لشعب مصر، كما أكد علي اهتمام الرئيس السيسي علي ضرورة دعم العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين خاصة على ضوء التاريخ الحافل لهذه العلاقات عبر آلاف السنين وأكثر من مائة عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين والتى تجسد خصوصية العلاقة التى أفرزتها حقائق التاريخ والجغرافيا وجعلت إيطاليا الدولة الأكثر تفهما لقضايا الشرق الأوسط .

كما اشار الي أن الذاكرة المصرية لن تنسى الموقف الإيطالى الداعم لشعب مصر فى مرحلة شديدة الحرج فى تاريخه الحديث، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التى تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلا عن تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية.

من ناحية أخري، أكد الجانب الإيطالي علي حرص ايطاليا علي المحافظه علي العلاقات مع مصر خاصة في ضوء التعاون السياحي والاقتصادي،كما نقلوا تحياتهم وتقديرهم للرئيس السيسي، مؤكدين الأهمية التى توليها بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر وأن الفرصة سانحة لتوسيع وترسيخ هذه الشراكة الهامة، وحرص بلادهم على التنسيق والتشاور فى كافة القضايا التى تهم الجانبين وتمثل لهما تحديا مشتركا، فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع فى البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والموضوعات الإقليمية الأخرى منها الموقف فى ليبيا وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط.

من ناحية أخري استعرض رضوان ما يتعرض له مصريين من انتهاكات في ايطاليا وكذلك عده حوادث موت للعديد من المصريين في السجون الإيطالية وعند الاستفسار عنها لا نصل لأي تحليل مرضي ولا يوجد أي تعاون من قبل السلطات الايطالية علي جميع الأصعدة .

كما لفت الي انه يمثل حزب الأقلية وكذلك حزب ليبرالي،قائلا :”من مصلحتي ان اجد ثغره ان اكسب بها أراضي سياسية ضد الائتلاف الحاكم “إتلاف دعم مصر” ولكن يجب علينا أن نستمع لصوت العقل وأن نقدر الشعوب وليس السياسات ولا يجب أن يتم تسييس هذه القضية للتأثير علي دولتين بحجم مصر وإيطاليا”، متابعا:” يوجد طرف اصيل لا يتعاون وهي جامعة كامبريدج التي أوفدت الطالب ريجيني في مظلة تخفي ورائها الكثير من علامات الاستفهام”..

وانتهي اللقاء بعد أكثر من ساعة ونصف مع تقديم دعوه لأسرة ريحيني للقدوم الي مصر لتقديم واجب العزاء في ابنهم.