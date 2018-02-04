وفد الاتحاد الأوروبي: نقدم معونات لمصر لجعلها أكثر استقرارا

- إسكالونيا: نساعد الحكومة فى وضع الاستراتيجيات المناسبة ووتحقيق أهداف 2030 سمر السيد:قال دييجو إسكالونا، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بمصر، أن استقرار القارة الأوروبية يتأثر باستقرار مصر، لافتاً إلى أن فكرة الاستقرار تعتبر من أهم الأمور التى تهتم بها سياسة الجوار، ولذا يقدم الاتح

– إسكالونيا: نساعد الحكومة فى وضع الاستراتيجيات المناسبة ووتحقيق أهداف 2030

سمر السيد:



قال دييجو إسكالونا، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بمصر، أن استقرار القارة الأوروبية يتأثر باستقرار مصر، لافتاً إلى أن فكرة الاستقرار تعتبر من أهم الأمور التى تهتم بها سياسة الجوار، ولذا يقدم الاتحاد معونات لجعلها أكثر استقرارا وتقدما.

أشار فى كلمته بفعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر شريكا مؤثرا جدا فى التجارة المصرية، لافتا إلى أنه ينفذ مشروعات بقطاعات كالطاقة، كما يستهدف الترويج لخلق وظائف بجانب القيام بالتدريب المهني.

وقال إن الاتحاد يساعد الحكومة فى وضع الاستراتيجيات المناسبة وتحقيق أهداف استراتيجية 2030 عن طريق المعونة الفنية المقدمة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يكون هناك الخطة الاستثمارية الأوروبية والتى سيتم من خلالها تقديم المعونة الفنية والمادية لمصر، والتى تظهر استعداد المفوضية لتحمل 50% من مخاطر الاستثمار فى مصر.