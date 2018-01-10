وفد الأهلي يتوجه للسعودية للاجتماع بمستثمري مشروع الاستاد

علي المصري يغادر القاهرة، غدًا الخميس، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد رفيع من النادي، يضم نائب رئيس النادي العامري فاروق، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي. قال شر

علي المصري





يغادر القاهرة، غدًا الخميس، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد رفيع من النادي، يضم نائب رئيس النادي العامري فاروق، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي.

قال شريف فؤاد، المستشار الإعلامي للنادي الأهلي، إن الزيارة تأتي لحضور اجتماع كان محددًا من قبل، مع ممثلي المستثمرين الذين سيتولون إنشاء مدينة الأهلي الرياضية “مشروع القرن”، الذي أعلن عنه أحد ممثلي المستثمرين في مؤتمر صحفي، حضره الخطيب في نهاية الشهر الماضي، ويضم استادًا متكاملًا يسع لما يزيد على 60 ألف مشجع، وفندقًا ومتحفًا، وعددًا من المشروعات الاستثمارية، وسيمثل نقلة نوعية كبرى لا مثيل لها في المنطقة.

ويهدف الاجتماع لبحث التفاصيل الخاصة بطرق الإنشاء، وحق الرعاية والاستخدام، والحقوق الاستثمارية المشتركة كخطوة أولى تمهّد الطريق نحو بدء التنفيذ الفعلي قريبًا، خاصة أن هذا المشروع يحظى بدعم الدولة المصرية، ويستهدف المستثمرون الانتهاء من مرحلته الأولى في أقل من ثلاث سنوات.

وأضاف فؤاد أن محمود الخطيب سيتوجه بعد ذلك إلى دولة الإمارات العربية، بصحبة وفد مجلس الإدارة لترأس بعثة النادي الأهلي، الذي يخوض مباراة السوبر المحلي أمام النادي المصري البورسعيدي، المقرر لها الجمعة المقبل 12 يناير، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.