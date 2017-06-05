وفد الأهلى إلى المغرب 17 يونيو والفريق يعود للتدريبات

علي المصري يسافر الثنائى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالقلعه الحمراء، إلى المغرب يوم 17 يونيو الجاري؛ لتجهيز ترتيبات الإقامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة فريق الوداد. ويلتقي الأهلي مع فريق…

علي المصري

يسافر الثنائى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالقلعه الحمراء، إلى المغرب يوم 17 يونيو الجاري؛ لتجهيز ترتيبات الإقامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة فريق الوداد.

ويلتقي الأهلي مع فريق الوداد المغربي 21 من الشهر الجاري، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الفريق المجموعة الرابعة في البطولة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع فريق زاناكو الزامبي.

من جانبه، قال سمير عدلي، إنه أنهى استخراج تأشيرات لاعبي الأهلي الدوليين للسفر إلى المغرب الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الوداد، وأوضح أن إنهاء ترتيبات السفر للمغرب للاعبين الدوليين، جاء بسبب ضيق المدة التي سوف يقضيها اللاعبون في القاهرة بعد عودتهم من معسكر المنتخب لمواجهة تونس 11 يونيو الجاري.

ويستأنف الفريق تدريباته الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مباراة الوداد، استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.

ويدرس الجهاز الفني، إقامة مباراة ودية للاعبين خلال المرحلة المقبلة، أثناء معسكر المنتخب، لتجهيز اللاعبين الغائبين عن المشاركة وغير الدوليين، خصوصا أن هذه المجموعة هي التي ستستكمل الدوري في ظل قرار الجهاز الفني إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين وإعفائهم من المباريات الأربعة المتبقية في الدوري، بعدما تمكن الفريق من حسم اللقب في مباراة المقاصة الماضية.