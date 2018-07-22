وفد استثمارى أمريكى يزور القاهرة.. أكتوبر المقبل

- سحر نصر: حكومة مصطفى مدبولى تؤمن بدور القطاع الخاص في التنميةالمال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار بمصر، فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، فى ختام زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور ال

– سحر نصر: حكومة مصطفى مدبولى تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار بمصر، فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، فى ختام زيارتها إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن” بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدي واشنطن.

حضر اللقاء، هشام فهمى، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ورؤساء ومديرين شركات اجيكو الأمريكية وأبيكس الدولية للطاقة، وبروكتر أند جامبل وفايزر وبوينج وايكسون موبيل كوربورشين وكوش ولوكهيد مارتين وميت لايف وجلوفار بارك وواتس كونستراكتورز.

واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، خاصة في قطاع الطاقة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وأوضحت أن الموقع الرسمي للوزارة “www.miic.gov.eg” تم انشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الاجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

وأشادت الوزيرة، بقيام عدد من الشركات الامريكية فى توسيع نشاطها فى مصر وضخ استثمارات جديدة.

وخلال اللقاء، أعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاعمال خلال الفترة الماضية، وذكر فيليب دى ليون، كبير مستشارى شركة “اجيكو” الزراعية الأمريكية أن شركته ستقوم بعمل توسعات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت غرفة التجارة الأمريكية، أن وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الامريكية، سيزور مصر فى أكتوبر المقبل، لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التنسيق من اجل تحقيق اقصى استفادة من الزيارة المرتقبة للوفد، وعرض كافة الفرص الاستثمارية عليهم.