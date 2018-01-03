وفد اتحاد الكرة يطير لأكرا غدا لحضور حفل الكاف

وسط منافسة مصرية على 4 جوائز علي المصري يغادر القاهرة في الثامنة من صباح غد الخميس وفد الاتحاد المصري لكرة القدم متوجها إلى العاصمة الغانية أكرا لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن العام المنقضي 2017 ، والمقرر قامته مساء الغد بتوقيت غانا. يضم الوفد المهندس هاني أبو ريدة رئ

وسط منافسة مصرية على 4 جوائز



علي المصري

يغادر القاهرة في الثامنة من صباح غد الخميس وفد الاتحاد المصري لكرة القدم متوجها إلى العاصمة الغانية أكرا لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عن العام المنقضي 2017 ، والمقرر قامته مساء الغد بتوقيت غانا.

يضم الوفد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وسيف زاهر ممثل الاتحاد في الاحتفالية، ومجدي عبد الغني وكرم كردي عضوي مجلس إدارة الاتحاد، واﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب.

وينضم لوفد الجبلاية في أكرا، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول اﻹنجليزي، قادما من إنجلترا، بعدما قامت إدارة الريدز بتوفير طائرة خاصة للاعب وزميله السنغالي ساديو ماني، المنافس له علي جائزة أفضل لاعب، من أجل حضورهم للحفل.

وتنافس مصر على أربعة جوائز في الحفل السنوي للكاف، وهي أفضل منتخب وطني وأفضل لاعب محمد صلاح، وأفضل مدير فني، وأفضل ناد.