وفد إماراتي يوقع عقد شراء قطعة أرض لبناء مقر لسفارة الإمارات فى العاصمة الإدارية

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفدًا إماراتيًّا رفيع المستوى، برئاسة عبد الله محمد البلوكي وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المساندة بديوان عام وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن وزارة الخارجية بدولة الإمارات.

جرى، خلال اللقاء، توقيع عقد بيع قطعة أرض بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة لصالح دولة الإمارات؛ بغرض إنشاء مقر جديد للسفارة وملحقياتها بالحي الدبلوماسي.

توقيع العقود

قام بالتوقيع عن الشركة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وعن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله محمد البلوكي.

وأعرب المهندس خالد عباس عن سعادته بتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالحي الدبلوماسي فى العاصمة الإدارية، حيث يعد إضافة مهمة للحي، وأن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المثمر في جميع المجالات.

خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائى

من جانبه، أكد سعادة عبد الله محمد البلوكي أن توقيع عقد بيع قطعة الأرض بالحي الدبلوماسي يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول الحاصلة على قطع أراض بالحي الدبلوماسي.