وفد إماراتي يبحث مع الغضبان فرص الاستثمار في منطقة شرق بورسعيد

كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن جهود حثيثة لتنمية شرق بورسعيد على غرار جنوب وغرب بورسعيد ، لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الاستراتيجى والموارد المتاحة بالمنطقة ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمستثمر فى منطقة شرق بورسعيد بالإضافة لتوافر كافة الإمكانات والموارد لتحقيق أعلى درجات من النجاح الاقتصادى

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، الشيخ أحمد سالم رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والدكتور محمود جمعة رئيس مجلس إدارة شركة امارات مصر و الدكتور سامي حسن مستشار الاتحاد العربي ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطور ببورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة .

وخلال اللقاء رحب محافظ بورسعيد بالمستثمرين، مؤكدا على العلاقات الودية الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مُشيرًا أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب العديد من رجال الأعمال العرب للاستثمار، مستعرضا ملامح النهضة الصناعية والاستثمارية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.

وشهد اللقاء، عرض فيلمين حول إنجازات المحافظة في مختلف المجالات ، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد،

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمر الجاد، والذي يدعم خطة التوسع في الصناعة ببورسعيد، لافتا ان المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد.

وأضاف ” المحافظ ” أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم.. وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات صناعية عملاقة توفر الٱلاف من فرص العمل

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبهم ، وجه المستثمرين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ، و قدم الوفد شرحا حول أهم الجوانب المتعلقة بخطط الاستثمار والتعاون مع محافظة بورسعيد ، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.