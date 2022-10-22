وفد إفريقي يزور مصانع الغزل والنسيج بـ«برج العرب»

عقد مركز البحوث الزراعية الدورة التدريبية بعنوان نحو استدامة القطن المصري بالقارة الإفريقية والتي ينظمها مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث القطن وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

قال الأستاذ الدكتور عبد الناصر رضوان القائم بأعمال مدير معهد القطن أن هذه الدورة تعد الثالثة في مجال تنمية قطاع القطن بإفريقيا والتي تتماشى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير الزراعة السيد القصير وإشراف الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نحو الدخول للعمل الإفريقي وريادة مصر للقارة الإفريقية.

وقد شارك في هذه الدورة نحو 20 متدربا يمثلون ما يقرب من 13 دولة إفريقية منها زيمبابوي وأفريقيا الوسطي وكوت يفوار ونيجيريا وموزمبيق وغينيا والكاميرون وغيرها من الدول الإفريقية.

وأكد بيان لمركز البحوث الزراعية أن في هذا الإطار تم زيارة العديد من المصانع الرائدة والمتميزة بمنطقة برج العرب مثل مصنع فيلمر للغزل والصباغة ومصنع ايلفي للنسيج وشركة دلتا جروب للصباغة وتجهيز الغزول.

وأضاف البيان بإشادة الحضور بمستوي العمل بتللك المصانع وكفاءة وتنظيم فريق العمل والتدريب المتميز كما أبدي المتدربين إعجابهم الشديد بالمنتجات النهائية ومراقبة الجودة مما يعطي سمعة جيدة للقطن المصري ويزيد من منافسة المنتجات القطنية المصرية، وقد أشاد جميع المتدربين بالتقنيات الحديثة وريادة مصر لقطاع القطن بإفريقيا.

جدير بالذكر أنه كان يرافق الوفد في هذه الزيارة الأستاذة الدكتورة عبير سمير وكيل معهد بحوث القطن ومنسق الدورة والأستاذ الدكتور أحمد عبد المغني رئيس بحوث قسم تربية القطن والأستاذ الدكتور مصطفي عطية رئيس بحوث بقسم المعاملات الزراعية.