وفد أوزباكستاني يزور مصر لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين

محمود محسنوقّعت، اليوم، جمعية رجال الأعمال المصريين مع الشركة القابضة لتصنيع الإلكترونيات الأوزباكستانية، بروتوكول تعاون؛ بهدف تبادل المعلومات بين الجانبين، فضلًا عن بحث الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.أعلن ذلك محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، موضحًا أن البر

محمود محسن





وقّعت، اليوم، جمعية رجال الأعمال المصريين مع الشركة القابضة لتصنيع الإلكترونيات الأوزباكستانية، بروتوكول تعاون؛ بهدف تبادل المعلومات بين الجانبين، فضلًا عن بحث الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.

أعلن ذلك محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، موضحًا أن البروتوكول يتضمن أيضًا تسهيل اللقاءات للوفود القادمة من أوزباكستان مع المسئولين المصريين، بالإضافة إلى أن الشركة الأوزباكستانية تقوم بالتسهيل والترتيب للوفود المصرية التي ستزور أوزباكستان مع الجهات المعنية هناك.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى خلق مساحة من التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأوزباكستانية لعمل استثمار مشترك بمصر، حيث يبحث الجانب الأوزباكستاني عن شريك مصري، لافتًا إلى أن الجانب الأوزباكستاني مهتم بالأماكن المتاحة للاستثمار بشكل عام، وبالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.

وأضاف يوسف أن الشركة الأوزباكستانية تعمل في مجالات كثيرة، مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والأجهزة المنزلية وقِطع الغيار للصناعات السابقة، وغيرهم الكثير أيضًا من المجالات، مشيرًا إلى أن الجمعية دعت ممثلين من هيئة الاستثمار المصرية.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لوفد من أوزباكستان منذ خمس سنوات، وتأتي نتيجة صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، حيث الجانب الأوزباكستاني يهدف لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية من خلال هذه الزيارة.

ونوه بأن الجانب الأوزباكستاني ينظر إلى مصر باعتبارها المدخل الرئيسي لقارة إفريقيا، لافتًا إلى أن الجانب الأوزباكستاني من الممكن أن يستفيد من الاتفاقيات التي قامت بتوقيعها مصر، لتصدير المنتجات، سواء للدول الإفريقية أو الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية التي تقع في آسيا.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال أنه من الممكن أيضًا دخول الصناعة المصرية لأوزباكستان وما حولها من الدول.