وفد أمريكى يصل القاهرة للتوسع فى استيراد النباتات الطبية والعطرية

بحثت وزارة الزراعة زيادة الصادرات من النباتات الطبية والعطرية للسوق الأمريكية خلال زيارة وفد من رجال الأعمال الأمريكيين لمصر منذ أيام، خاصة مع احتلال أمريكا المرتبة الثانية فى استيراد المنتجات المصرية الطبية والعطرية.

يذكر أن قيمة الصادرات الزراعية من النباتات الطبية والعطرية تجاوزت 117مليون دولار سنويا بما يزيد عن مليار و800 مليون جنيه .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للوفد فى محافظة الفيوم ، لمعاينة المزارع والمصانع ومحطات التعبئة للوقوف على مدى التزام المنتجات بأفضل المعايير العالمية.

وتناول الاجتماع فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية إلى أمريكا من حيث تسويق تلك المنتجات وشروط تصديرها ومستوى أسعارها حتى يمكن تسويقها للمستورد الأمريكى وفتح مجالات متعددة للمنتج المصرى فى الولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن الزيارة كانت مثمرة للغاية إذ تم عرض أهم زراعات النباتات الطبية والعطرية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، مشيرا إلى أن المحافظة تنتشر فيها زراعة تلك النباتات .

وأضاف التقرير أنه عقب الاجتماع قام الوفد الأمريكى بزيارة لبعض حقول النباتات الطبية والعطرية بقرية أبوجنشو، بأبشواى، فضلا عن زيارة مصانع إعداد وتجهيز تلك النباتات تمهيدا لتصديرها إلى الدول الأجنبية.

وأفاد بأنه تم أخذ عينات من الزراعات لعرضها فى السوق الأمريكية لبحث زيادة الحصص المصرية للسوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

فى سياق مواز، أكد الدكتور عادل الغندور مستثمر زراعى وعضو جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البساتية «هيا»، أن زراعة النباتات الطبية عانت فى بدايتها من العشوائية فى جميع مراحلها من زراعة وجمع وتسويق.

وأكد لـ«المال» أنه يجب وضع الخريطة الخاصة بأسواق التصدير، وأوقات وشهور الفرص الذهبية لتواجد هذه النباتات فى الأسواق العالمية المتعطشة لها، وتكوين اتحادات وروابط ترعى المزارعين والفلاحين والمنتجين العاملين فى زراعة وإنتاج وتسويق وتصدير هذه الثروات النباتية.

وأشار تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية إلى أن هناك أكثر من 2100 نوع من النباتات البرية، بما فيها 350 نوعا لها استخدامات طبية، وتأتى محافظة المنيا على رأس المحافظات التى تزرع النباتات الطبية والعطرية بنسبة %34 تليها الفيوم بنسبة 20 % ثم بنى سويف بنسبة %17 فأسيوط بنسبة %10 وتتوزع نسبة %19 على باقى المحافظات.

وأضاف أنه وبالرغم من أهمية هذه النباتات فإن المساحة المنزرعة لدينا لاتزال تمثل نسبة ضئيلة إذ تصل إلى 76 ألف فدان وتمثل أقل من %0.8 من إجمالى المساحة المنزرعة وعلى الرغم من ذلك تأتى صادرات الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية فى المرتبة الخامسة من الصادرات الزراعية المصرية .

وأكد أنه يتم تصدير %90 من إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية بما يمثل حوالى 50 ألف طن سنويا تسوق إلى 40 سوقا دولية، وتحتل الصادرات المصرية من النباتات العطرية والطبية المركز الـ 11 ضمن الدول المصدرة بحوالى %2.23 من حجم السوق العالمية.

ولفت إلى أن صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وصلت لما يقرب من 40 سوقا دولية بشكل جيد، وتعتبر فرنسا أكبر سوق للمنتجات المصرية تليها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الياسمين والورد والبنفسج.

وأوضح أنه من أهم النباتات المطلوبة للتصدير الريحان لأسواق ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا، والنعناع لأسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، والشمر لأسواق الولايات المتحدة وبلغاريا وألمانيا وإيطاليا والكراوية لأسواق كندا والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا، والكسبرة لأسواق السعودية والمملكة المتحدة وليبيا والأردن، والبابونج لأسواق ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.