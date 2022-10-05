وفد ألماني يشيد بقدرة الإنجاز في العاصمة الإدارية على جذب رؤوس الأموال الأجنبية

أشاد وفد ألماني رفيع المستوى، بسرعة وحجم الإنجاز المبذول في العاصمة الإدارية الجديدة خلال وقت قياسي.

كما أشاد بجودة الأعمال، معتبرا ذلك يساهم في إنعاش الحياة الإقتصادية والإستثمارية و السياحية بمصر و يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق العديد من فرص العمل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا من دولة ألمانيا، ضم الدكتور ينس براندنبورج وزير الدولة لشئون البرلمان ممثل الوزارة الفيدرالية للتعليم و البحث العلمي BMBF.

كما ضم الوفد الدكتور كاي زيكس السكرتير العام للهيئة الالمانية للتبادل العلمي DAAD، وفليب موباي رئيس القسم العلمى وإدارة المراسم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والكسندر هريدي رئيس قسم معلومات الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والعمداء مؤسسي كليات الجامعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أعضاء الوفد الألمانى يعدون شركاء نجاح انشاء الجامعة الدولية، والذين دعموها حتى اصبحت صرحاً دولياً علمياً عابراً للحدود.