وفد ألماني يزور موانئ بورسعيد لبحث فرص الاستثمار

أمانى العزازى استقبل اللواء بحرى عبدالقادر درويش - نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وفدا من شركة SCHAEFFLER الألمانية المتخصصة فى صناعة وتطوير محركات السيارات والقطارات لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة في إطار اهتمام الشركات الألمانية. وضم وفد الشركة راين

أمانى العزازى

استقبل اللواء بحرى عبدالقادر درويش – نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وفدا من شركة SCHAEFFLER الألمانية المتخصصة فى صناعة وتطوير محركات السيارات والقطارات لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة في إطار اهتمام الشركات الألمانية.

وضم وفد الشركة راينر ليندر – المدير التنفيذى للشركة بمنطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا و توبيس كريسر مدير المبيعات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و منى عبود ممثل التجارة والصناعة .

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عبدالقادر درويش بالوفد معربا عن سعادته باهتمام الشركات الألمانية بزيارة المنطقة ورؤية حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وما تشهده مصر من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التى من شأنها دفع عملية الإستثمار بالمنطقة.

وقدم اللواء شرحا تفصيليا عن المنطقة الإقتصادية والأعمال المقامة فى منطقة شرق بورسعيد و والمنطقة الصناعية واللوجستية .

وقال راينر ليندر – المدير التنفيذى للشركة إن الشركة متخصصة فى توريد وتطوير محركات السيارات والقطارات وقطع الغيار الحديثة الصديقة للبيئة وتبلغ أرباحها السنوية 14 بليون يورو وأن لديها 170 فرع فى 50 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 89 ألف موظف.

وأوضح أن الهدف من الزيارة ضخ الأستثمارات فى مصر عن طريق التعاون مع الهيئة الإقتصادية ونحن لدينا الرغبة في ذلك لما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية وموقع فريد.

كما قام الوفد بجوله بحرية فى قناة السويس والأرصفة الجديدة ومعدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع ومعاينة المنطقة الصناعية وعمليات تحسين التربة وزيارة أنفاق جنوب بورسعيد .

حضر الاجتماع اللواء هارون أبو المجد- مستشار رئيس الهيئة للمشروعات وممثلى إدارة الإستثمار بالمنطقة الإقتصادية .