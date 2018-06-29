وفد ألمانى يزور شركة الصرف بالإسكندرية.. قريبًا

معتز محمود تدرس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الاستفادة من كميات الحمأة التى تنتج من محطات معالجة مياه الصرف الصحى التابعة لها.وكشف اللواء محمود نافع، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه يجرى التنسيق مع بعض الجهات العالمية المختصة للوصول لأفضل العروض والبدائ

معتز محمود



تدرس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الاستفادة من كميات الحمأة التى تنتج من محطات معالجة مياه الصرف الصحى التابعة لها.

وكشف اللواء محمود نافع، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه يجرى التنسيق مع بعض الجهات العالمية المختصة للوصول لأفضل العروض والبدائل، خلال الفترة المقبلة.



وأشار نافع إلى أنه يجرى التنسيق لاستقبال وفد ألمانى قريباً متخصص فى هذا الشأن لزيارة الشركة وتفقد بعض المواقع التابعة لها.



وأوضح أن هناك اهتمام بالاستفادة من الحمأة، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية لهذا الغرض.



تجدر الإشارة إلى أن شركة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تمتلك 25 محطة معالجة، موزعة على جميع مناطق خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية، وتبلغ الطاقات المتاحة من محطات المعالجة التى تمتلكها الشركة تبلغ 1.8 مليون متر مكعب يومى.

