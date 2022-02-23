نقل وملاحة

وفد أكاديمية ناصر العسكرية يهنئ مصرللطيران بالإشادة العالمية بطياريها

الوفد هنأ الشركة الوطنية علي الإشادة بطياريها وكفاءتهم وتعاملهم بإحترافية في أوقات الأزمات بعد واقعة مطار هيثرو بلندن.
دعاء محمود 11:55 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22 11:55 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

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قام وفد من أكاديمية ناصر العسكرية بزيارة لمركز عمليات مصرللطيران للطيران المتكامل ” IOCC  ” المسئول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجي.

ورحب الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران  بزيارة الوفد الذى كان في استقباله الطيار محمود صقر مدير عام مركز العمليات المتكامل والطيار تامر القاضي نائب مدير عام المركز .

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ضم الوفد أعضاء هيئة تدريس ودارسى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا من المصريين و الأشقاء العرب بهدف التعرف عن قرب على إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران وقدرات العاملين فيها .

كما استمع الوفد الي شرح توضيحي من الطيار محمود صقر  عن  إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC، ومايشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أى ازمة طارئة في مجال الطيران المدني والتعامل معها أولا بأول .

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ومن جانبه أشاد وفد أكاديمية ناصر العسكرية بالامكانيات المتطورة التى يتمتع بها مركز العمليات بمصر للطيران ، معربا  عن سعادته بالزيارة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من العاملين بمركز  العمليات كما هنأ الوفد شركة الوطنية علي الإشادة العالمية بطياري مصرللطيران وكفاءتهم وتعاملهم بإحترافية خاصة في أوقات الأزمات وذلك بعد واقعة مطار هيثرو بلندن.

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وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوفد اللواء دكتور حسام انور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن مدير كلية الدفاع الوطنى تقديرًا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة مصر للطيران.

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بقلم دعاء محمود

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