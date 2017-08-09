وفد أعمال مصرى يزور باريس لتعزيز الاستثمار.. سبتمبر المقبل

10 شركات أكدت الحضور.. بتنظيم الغرفة ومجلس الأعمال المشترك حسن بهنام: مؤتمر عن العلاقات الفرنسية الأفريقية فى معهد العالم العربى سمر السيد تحضر الغرفة الفرنسية فى القاهرة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، لزيارة وفد يضم عددًا من الشركات المصرية العاملة بمجالات الطاقة الجديدة والشمسية والم



10 شركات أكدت الحضور.. بتنظيم الغرفة ومجلس الأعمال المشترك

حسن بهنام: مؤتمر عن العلاقات الفرنسية الأفريقية فى معهد العالم العربى

سمر السيد

تحضر الغرفة الفرنسية فى القاهرة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، لزيارة وفد يضم عددًا من الشركات المصرية العاملة بمجالات الطاقة الجديدة والشمسية والمواد الغذائية والطرق والبنية التحتية، إلى باريس فى 18 سبتمبر المقبل.

وقال حسن بهنام، مدير عام الغرفة لـ«المال»، إن 10 شركات أبدت رغبتها حتى الآن للقيام بالزيارة، وفى انتظار موافقات رجال أعمال آخرين.

وأضاف بهنام، أن الزيارة تأتى لدعم وتطوير العلاقات المصرية الفرنسية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار المشترك وتعزيز التبادل التجارى، مشيراً إلى أن برنامج الزيارة يتضمن حث الشركات الفرنسية على الاستثمار بالمشروعات التنموية التى طرحتها الحكومة بمحافظات بنى سويف والإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس بجانب وادى التكنولوجيا الجديد والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: من المقرر أن يعقد معهد العالم العربى بباريس فى اليوم الثانى للزيارة مؤتمراً عن العلاقات الفرنسية الأفريقية، بحضور وفد الشركات المصرية، وسيتم تبادل الآراء حول آليات تطوير العلاقات عبر فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وكيفية جعل مصر كمنطقة جاذبة للاستثمارات الفرنسية وجعلها مركزاً للتصدير للقارة السمراء.

وفى سياق متصل، قال بهنام إن الغرفة تخطط أيضاً لتنظيم زيارتين لعدد من رجال الأعمال المصريين لمنطقتى طرسبورج بشمال فرنسا وبروتانى بالشمال الغربى، وتهدف الزيارة لتطوير العلاقات الثنائية وتدعيم فرص التبادل التجارى المشترك.

وأضاف أن السفير الفرنسى الجديد، ستيفان روماتيه، مهتم جداً بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وظهر هذا فى اللقاء الذى نظمه مع الغرفة الفرنسية فى وقت سابق.

ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى، بلغ صافى تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالسوق المحلية فى الربع الثالث من العام المالى السابق 2016/2017 نحو 32.9 مليون دولار والتى سجلت انخفاضاً بنسبة %27.5 عن نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، وبلغت قيمته فيها نحو 45.5 مليون، فى حين بلغ إجمالى التدفقات عن 2015/2016 نحو 251.2 مليون.

وتحتل فرنسا المركز الـ13 فى قائمة أهم الشركاء التجاريين مع مصر، وسجل التبادل التجارى معها فى التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016/2017، انخفاضاً بنسبة %25 ليبلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل 2 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.