وفد أعمال كورى يبحث الفرص الاستثمارية بمصر

سمر السيدكشف كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، عن زيارة وفد أعمال من كبرى الشركات أوائل ديسمبر المقبل بمجال الإنشاءات والتصنيع، ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر مشترك مع شركات محلية لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق.وأضاف لـ"المال"، على هامش الندوة التى نظمتها السفارة منذ أيام

سمر السيد

كشف كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، عن زيارة وفد أعمال من كبرى الشركات أوائل ديسمبر المقبل بمجال الإنشاءات والتصنيع، ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر مشترك مع شركات محلية لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق.

وأضاف لـ”المال”، على هامش الندوة التى نظمتها السفارة منذ أيام للإعلان عن عدد من الفعاليات التى ستنعقد خلال شهر أكتوبر، أن وزير الدفاع الكورى يتطلع لزيارة القاهرة نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكوريا الجنوبية مارس العام الماضى، كانت بمثابة نقطة تحول للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الدولتين لتكون أكثر ودية، متمنيًا أن تُسهم الأنشطة والفعاليات المختلفة التى تقيمها السفارة بتوطيد روابطهما فى المستقبل.

وقال القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، إن الحكومتين المصرية والكورية كانا قد وقعا اتفاقتين لإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف، آملاً أن يبدأ برنامج الكلية العام المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة الكورية ستتحمل كل التكاليف.

يذكر أنه من المقرر إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا عبر منحة مقدمة من الهيئة الكورية للتعاون الدولى «KOICA» بقيمة 5.8 مليون دولار تقريبًا، وتصل مدة التنفيذ إلى 7 سنوات، وتهدف الكلية لدعم عملية التعليم عبر توفير معامل كافية وورش تنفيذية وأنشطة مختلفة للطلاب.

وأضاف أنه سيتم افتتاح قسم جديد لدراسات اللغة الكورية بجامعة كفر الشيخ نهاية العام، وهناك خطة لبدء برنامج لتعليم اللغة الكورية عبر موجات الإذاعة والتليفزيون.

يشار إلى أنه زار وفد كورى مصر نهاية نوفمبر العام الماضى مكون من هو أين كانج وزير الأراضى والبنية التحتية والنقل، وممثلى وزارات التخطيط والمالية والخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وهيئة السكك الحديدية؛ بهدف بحث ضخ استثمارات فى المشروعات التى تنفذها مصر حاليا فى قطاعات النقل، وتحلية المياه، والإنشاءات، وبناء المدن الذكية، والمناطق الصناعية واللوجستية.

كما زار وفد من رجال الأعمال الكوريين القاهرة مارس الماضى؛ لبحث الاستثمار فى مشروع إنشاء الصوب الزراعية، وقد تم الاتفاق مع وزير الزراعة عبدالمنعم البنا على إعداد دراسة متكاملة عن هذا المشروع، بجانب مشروعات تنمية الثروة الداجنة، وإنشاء مجازر آلية، والاستزراع السمكى لعمل مذكرة تفاهم وسرعة تنفيذها.