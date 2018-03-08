وفد أعمال فرنسى يزور مصر الإثنين المقبل

لقاءات مع "الجارحى" و"القاضى" و"عامر"سمر السيد: تنظم جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" الدولية (MEDEF International) يومي 12 و13 مارس 2018، زيارة لمصر يقوم بها وفد من الشركات الفرنسية في قطاع التكنولوجيا الرقمية.وقال بيان صحفى صاد عن السفارة الفرنسية بالقاهرة أن الوفد برئاسة مارك رينا

لقاءات مع “الجارحى” و”القاضى” و”عامر”





سمر السيد:

تنظم جمعية أرباب الأعمال الفرنسية “ميديف” الدولية (MEDEF International) يومي 12 و13 مارس 2018، زيارة لمصر يقوم بها وفد من الشركات الفرنسية في قطاع التكنولوجيا الرقمية.

وقال بيان صحفى صاد عن السفارة الفرنسية بالقاهرة أن الوفد برئاسة مارك رينار، رئيس شبكةTask-force Numérique الرقمية التابعة للميديف ومساعد المدير العام لشركة أورانج Orangeالمسئول عن خدمة العملاء والخدمات المالية بالهواتف الخليوية.

وأنشأت شبكةTask-force Numérique الرقمية في 2017 وهي تضم حوالي ستين شركة فرنسية. تهدف الشبكة إلى تحديد الأسواق الدولية الواعدة من أجل توفير عروض فرنسية لها بشكل سريع تتوائم مع ظروف هذه الأسواق وتلبي الاحتياجات المحلية من خلال حلول رقمية.

وأضاف البيان : تلبي الزيارة الهدف الذي حددته السلطات المصرية والذي يكمن في رفع القطاع الرقمي إلى 8% من الناتج المحلي بحلول 2020، وسيعرض الوفد خلال الزيارة الخبرة الفرنسية في 4 مجالات استراتيجية بالنسبة للسياسة الرقمية المصريةوهى الأمن الإلكتروني و الحوكمة الإلكترونية و رقمنة الخدمات للمواطنين والهوية الرقمية و رقمنة المدفوعات

يتضمن برنامج الزيارة لقاءات عمل مع عمرو الجارحي، وزير المالية وياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات و طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وتتضمن زيارة الوفد الفرنسي أيضاً لقاءات مع فاعلين بالقطاع الخاص معنيين بنظام الاقتصاد الرقمي من أجل التعرف على احتياجاتهم والردود التي يمكن أن توفرها الشركات الفرنسية. وستنظم شركة Pride Capital، وهي شركة مصرية تعمل في قطاع تحفيز المدفوعات الرقمية (Fin Tech) مائدة مستديرة حول الإمكانات المتاحة والمعوقات في هذا المجال.

وسينظم سفير فرنسا في مصر، ستيفان روماتيه، حفل استقبال على شرف الوفد الفرنسي وسيشارك في الحفل ممثلين من القطاعين العام والخاص المصري في المجال الرقمي.