وفد أعمال صيني يبحث مع المنطقة الاقتصادية ومحافظ بورسعيد التعاون الصناعي

استقبل القبطان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، وفدا صناعيا من دولة الصين للتعرف على الموقع التنافسي للميناء والساحات والأرصفه حيث يدرس الوفد حاليا إمكانية تنفيذ مشروع صناعى بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وذلك عقب لقاء وفد الأعمال الصينى بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان واللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

وخلال اللقاء، استعرض الجانب الصيني مقترح المشروع الصناعي فضلا عن مقترحات المواقع والمساحات المطلوبة لإقامة المشروعات الصناعية بالتعاون بين المحافظة والجانب الصيني، والتي تدعم خطة الارتقاء بالقطاع الصناعي ويجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية

،وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانيء التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ودولة الصين بما يدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد،

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد وخاصة شرق بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية،

بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

من جانبه، وجه الوفد الصيني الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال من كافة أنحاء العالم ، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد، والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.