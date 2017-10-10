وفد أعمال ألمانى يزور مصر لاستكشاف الفرص الاستثمارية

سمر السيد يزور وفد مكون من 8 شركات ألمانية عاملة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة القاهرة حاليا لاستكشاف أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للغرفة اندرياس هيرغنروثر. وقال هيرغنروثر لـ "المال" أن الغرفة ستنظم لقاءات متعددة للوفد…



سمر السيد

يزور وفد مكون من 8 شركات ألمانية عاملة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة القاهرة حاليا لاستكشاف أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للغرفة اندرياس هيرغنروثر.

وقال هيرغنروثر لـ “المال” أن الغرفة ستنظم لقاءات متعددة للوفد من ضمنها المشاركة فى فعاليات منتدى للطاقة وعقد لقاءات ثنائية B2B لهم مع نظرائهم المصريين، لافتاً إلى أن حكومة بلاده حددت حضور 8 شركات فقط للقيام بالزيارة.

وفى سياق متصل، قال إنه من المستهدف أيضا تنظيم زيارتين لوفدين من رجال أعمال مصريين لبرلين خلال الفترة المقبلة الأول عامل بمجال الصناعات المغذية لقطاع السيارات والثانى بالصناعات الدوائية، غير أنه لم يحدد موعدا للرحلتين.

وفى سياق متصل، قال أن الغرفة لديها برامج متعددة للتعاون مع القطاع الخاص من الشركات المصرية والألمانية لتأهيل وتدريب صغار الطلبة المصرية لزيادة كفاءتهم ولتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع:بدأنا مبادرة جديدة للتعاون والشراكة بمجال التدريب المهنى بين غرفة التجارة بميونخ ونظيرتها المصرية.

كانت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة قد اعلنت منتصف ابريل الماضى زيارة لعضو البرلمان الألماني ألكسندر رضوان، لتفقد خط تجميع سيارات (بي إم دبليو) في مصر لتعزيز التدريب المهني في مصر ورفع كفاءة العمالة المصرية.

وقدر السفير الألماني لدى القاهرة يوليوس جيورج لوي، فى تصريحات سابقة حجم استثمارات بلاده في مصر بنحو 1.7 مليار يورو”1.89 مليار دولار” عبر 70 شركة ألمانية يعمل بها 23 ألف مصري، كما صرح وزير الصناعة والتجارة منتصف يونيو الماضى بان حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا سجل عام 2016 حوالى 5.5 مليار.

يشار إلى أن وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، جارد ميللر، قد بدأ أمس زيارته لمصر لتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، ويتضمن جدول أعماله مقابلات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.