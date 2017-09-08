وفدًا برلماني يشارك في افتتاح الكنيسة المصرية بأستراليا

ياسمين فواز: غادر القاهرة اليوم، وفد برلماني برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، متوجهاً إلى أستراليا، للمشاركة في حفل افتتاح كنيسة الشهيد مار مينا والشهيدة مارينا بهالام، بملبورن في أستراليا. يشارك في الوفد النائبتين د. ماريان عازر، ود. أنيسه حسونة، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة

ياسمين فواز:



غادر القاهرة اليوم، وفد برلماني برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، متوجهاً إلى أستراليا، للمشاركة في حفل افتتاح كنيسة الشهيد مار مينا والشهيدة مارينا بهالام، بملبورن في أستراليا.

يشارك في الوفد النائبتين د. ماريان عازر، ود. أنيسه حسونة، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

ومن المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات برلمانية، ولقاء مع رجال أعمال أستراليين، وأيضاً مع أبناء الجالية المصرية في أستراليا.

كما يلتقي السويدي والوفد المرافق له رئيس البرلمان الأسترالي، وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ذاته، وسيتم التوقيع على اتفاقية بتأسيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية.

