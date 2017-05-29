وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

محمد ريحان استقبلت شركة جهينه للصناعات الغذائية وفدين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية والكويتية، حيث قام كبار مسئولي الشركة باستقبال الوفدين واصطحابهم في جولة تفقدية بمصنعي المروة للمركزات والدولية للعصائر. شمل الوفد عدداً من القائمين علي هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية حيث كان على رأس

محمد ريحان

استقبلت شركة جهينه للصناعات الغذائية وفدين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية والكويتية، حيث قام كبار مسئولي الشركة باستقبال الوفدين واصطحابهم في جولة تفقدية بمصنعي المروة للمركزات والدولية للعصائر.

شمل الوفد عدداً من القائمين علي هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية حيث كان على رأسهم د. حسين منصور – رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة المصرية – و/ عيسى الكندري – رئيس مجلس الإدارة هيئة سلامة الغذاء الكويتية.

تضمن برنامج الزيارة شرحاً مفصلاً لاستراتيجية الشركة ونموذج أعمالها الفريد والذي نجحت جهينه من خلاله في التحكم بجميع مراحل التوريد والانتاج بدءًا من المزرعة ووصولاً إلى المستهلك بفضل تطبيق استراتيجية التكامل الرأسي التي تتبناها الشركة والتي انعكس مردودها الإيجابي في قدرة الشركة على مراقبة وضمان جودة المواد خام مع الحصول عليها بأسعار تنافسية. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية بدورها عن تقديم منتجات فائقة الجودة بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاستهلاكية.

كما تطرق مسئولي الشركة إلى المجهودات الدؤوبة التي تبذلها الشركة من أجل تحسين التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع بالتوازي مع تعزيز أنشطة إدارة البحث والتطوير والارتقاء بالطاقات البشرية، مما أثمر عن تحقيق المزيد من النجاحات وتنمية أعمال الشركة مع ترسيخ مكانتها الرائدة بين الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية.

وعلى هامش الزيارة صرح الدكتور حسين منصور – رئيس وحدة سلامة الغذاء – سعدت بما رأيت اليوم في مصانع شركة جهينه من تكنولوجيات متطورة تهدف جميعها للخروج بمنتجات عالية الجودة نفخر بكونها منتجات صنعت بأيادي مصرية. اجتهدت الشركة لتضمن توافق منتجاتها مع أقصى المعايير العالمية في كافة مراحل الإنتاج وأن تثري خبرات مورديها بتلك الثقافة الهامة والضرورية للحفاظ على صحة المواطن المصري والإعلاء من شأن المنتجات الغذائية المصرية في كافة أنحاء العالم. أؤمن أن إقرار مشروع القانون الذي حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو الخطوة الأولى الصحيحة إذا ما أردنا تحقيق هدف الحكومة في تعزيز المنتجات المصرية و زيادة صادراتها لتكون مقبولة في كافة الأسواق العالمية.”

كما أثنت بسنت فؤاد- مدير قسم العلاقات الخارجية بشركة جهينه- على زيارة الوفدين المصري والكويتي مشيرة أنها من أهم الزيارات التي استقبلتها الشركة مؤخراً. وشددت فؤاد على إيمان شركة جهينه بدورها الحيوي في نهضة الصناعة المصرية وتطويرها من خلال الارتقاء الدائم بمستوي الجودة وتطوير التكنولوجيات المستخدمة وهو ما أهل الشركة أن تحافظ على ريادتها بقطاع الصناعات الغذائية لسنوات طويلة.

يذكر أن شركة جهينه تستقبل على مدار العام العديد من الوفود الممثلة لوزارات الصناعة والزراعة بالدول العربية والأجنبية كونها رائد الصناعات الغذائية المصرية. وتعد خير سفير للصناعات الغذائية المصرية لمنتجاتها عالية الجودة وتكنولوجياتها.