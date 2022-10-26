وفا بنك ينضم إلى قائمة المصارف مقدمي خدمة المدفوعات اللحظية

أعلن التجاري وفا بنك، انضمامه إلى المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، من خلال التطبيق الهاتفي “إنستاباي/ InstaPay”، حيث يتيح هذا التطبيق استلام وتحويل الأموال من حساب العميل البنكي وإضافتها إلى حساب الشخص المستفيد، سواء كان حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو رقم هاتف محمول.

خدمة المدفوعات اللحظية

ويمكن للعملاء إرسال الأموال بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، وسوف يتم تحويلها فورياً، إضافة إلى ذلك، يمكن للعميل تحويل مبلغ 60 ألف جنيه مصري يوميًا بحد أقصى و200 ألف جنيه مصري شهري بحد أقصى.

وتعد هذه الخدمة متاحة بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على الشبكة وهم 14 بنكًا حتى الآن، وجاء التجاري وفا بنك على رأس قائمة البنوك المضافة على التطبيق في المرحلة الثانية.