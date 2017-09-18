وفا بنك: نركز على التوسع بالسوق الأفريقية‎

منى عبدالباري:قال إسماعيل دويري، الرئيس المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك المغربي، إن البنك يركز بشكل كبير في خطته على التوسع بأسواق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن السوق المصرية كانت أحدث الأسواق الأفريقية التي دخل إليها البنك مؤخرا .وكان وفا بنك قد استحوذ مطلع شهر مايو الماضي على 100% من أسهم بن



منى عبدالباري:

قال إسماعيل دويري، الرئيس المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك المغربي، إن البنك يركز بشكل كبير في خطته على التوسع بأسواق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن السوق المصرية كانت أحدث الأسواق الأفريقية التي دخل إليها البنك مؤخرا .

وكان وفا بنك قد استحوذ مطلع شهر مايو الماضي على 100% من أسهم بنك باركليز مصر، في صفقة قيمتها 9 مليارات جنيه.

وقال الدويري خلال كلمته بمؤتمر اليورومنى اليوم الإثنين، إن البنك يركز من في إستراتيجيته في السوق المصرية على تقديم خدمات تمويلية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرا لخبرة البنك في هدا القطاع.

كما أشار إلى أن ذلك يتوافق مع مبادرة البنك المركزي المصري في هذا الصدد، والتي تلزم البنوك بتخصيص 20% من قاعدة قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدويري إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون هي المحرك الرئيسي للاستثمارات بالسوق المصرية الفترة المقبلة، فيما توقع زيادة في حجم الاستثمارات التجارية بالسوق المصرية.

وأشار الدويري إلى أن وفا بنك يستهدف خلق خدمات جديدة لجذب قاعدة أكبر من العملاء بالسوق المصرية، مشيرا إلى مساعي البنك لإجراء عملية استحواد بالسوق المصرية من فترة طويلة.

وأكد الدويري تركيز البنك بشكل أكبر على المبادرات البنكية، والتعاون مع شركاءه بالقطاع، و تقديم خدمات مالية وتقارير مالية حديثة من خلال فريق الخبراء الخاص بالبنك.