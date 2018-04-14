وفا بنك الراعي البلاتيني للملتقى التوظيفي لذوي القدرات الخاصة

سيد بدر:

يقوم التجاري وفا بنك إيجيبت برعاية بلاتينية لملتقى التوظيف “نِقْدَر” والذي يستهدف تعيين ذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف قطاعات سوق العمل المصرية وخلق فرص عمل جديدة لهم. تهدف رعاية التجاري وفا بنك إيجيبت للملتقى إلى تنمية ودعم قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع لجعلهم قوة فاعلة.

كما تأتي رعاية التجاري وفا بنك إيجيبت للملتقى ” تماشياً مع إتجاه الدولة في زيادة الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على تنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 والذي ألغي قانون إعادة تأهيل المعاقين الذي رقم 39 لسنة 1975 والذي ينص على إتاحة الفرصة وتمكينهم من التدريب والتأهيل المهني وخلق فرص توظيفية جديدة لهم،

وقد صرح التجاري وفابنك: تأتى رعايتنا لملتقى التوظيف “”نِقْدَر” إنطلاقاً من استراتيجية البنك التي تسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى في جميع جوانب المجتمع ودعم ملكات الإبتكار لديهم وخلق فرص حقيقية لهم من خلال توفير فرص عمل تناسب إمكانياتهم.

وجدير بالذكر أن التجاري وفا بنك إيجيبت قام بدعم وتكريم الكوادر الشابة والملهمة من خلال جائزتين قدمهما لألمع الطاقات الشابة وهما البطل المصري عمرو حجازي والذي تمكن من السباحة من مصر للأردن بقدم واحدة متحدياً إعاقته. والجائزة الثانية قدمت للبطلة سلمى علاء التي لم يعقها كونها مصابة بمتلازمة داون من الحصول على المركز الأول عالمياً في الكاراتيه بألمانيا عام 2014.

كما شارك البنك أيضاً كممول بلاتيني لحملة “الإتاحة تفرق” والتي أطلقتها مؤسسة حلم بهدف تيسير وتطوير سبل التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مسارات مشاه و تجهيز محطات المترو والنقل العام في محيط جامعة القاهرة وذلك إيماناً بضرورة دعم الشباب بالشكل الذي يسهل وصولهم إلى مساعيهم من تعليم وتطور.

يقام الملتقى فى الحرم اليوناني، بالجامعة الأمريكية – ميدان التحرير – السبت القادم الموافق 14 إبريل 2018 – ابتداءاً من الساعة الحادية عشر صباحًا.