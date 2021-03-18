وفا: الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في خطاب رسمي

أمام إسرائيل مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل تسلمت نهاية الأسبوع المنصرم خطابا من المحكمة الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الخميس، أن أمام إسرائيل مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية.

ولفتت الوكالة إلى أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف، عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي.. أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.