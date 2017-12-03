وفاة 4 وإصابة 39 بحادث تصادم في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 39 آخرين، إثر حادث تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 64 اتجاه القاهرة.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 39 آخرين، إثر حادث تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 64 اتجاه القاهرة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وزايد التخصصى بالسادس من أكتوبر.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وسحجات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.