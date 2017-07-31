وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 في تصادم ميكروباص بملاكي

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 آخرين نتيجة تصادم سيارة "ميكروباص " بأخرى ملاكى على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي بالكيلو 71 .وأكد أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ 9سيارات إسعاف مجهزة كانت بموقع الحادث خلال 5 دقائق فور إبلاغ ا

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 آخرين نتيجة تصادم سيارة “ميكروباص ” بأخرى ملاكى على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي بالكيلو 71 .

وأكد أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ 9سيارات إسعاف مجهزة كانت بموقع الحادث خلال 5 دقائق فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل 2 من المتوفين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، و2 إلى مشرحة مستشفى العامرية، فيما تم نقل جميع المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

وقال إن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسجحات وخدوش، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدًا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.