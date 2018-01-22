وفاة 3 وإصابة 30 فى حادث تصادم سيارتين بالدائرى الإقليمى

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 30، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع أخرى ميكروباص، أعلى الدائرى الإقليمى اتجاه القاهرة عند الكيلو 3، محافظة الفيوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ24



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 30، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع أخرى ميكروباص، أعلى الدائرى الإقليمى اتجاه القاهرة عند الكيلو 3، محافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة، نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الواسطى المركزى ببنى سويف، والمجمع الطبى للتأمين الصحى بالفيوم.

وأشار “مجاهد” إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه نزيف بالمخ والبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.