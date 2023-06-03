«وفاة 3 إسرائيليين».. المتحدث العسكري يكشف تفاصيل تبادل إطلاق النار على الحدود

قال المتحدث العسكرى إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد ( ۲ ) آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.
وأضاف أنه جار اتخاذ جميع إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
خالص التعازى لأسر المتوفين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.