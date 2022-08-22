وفاة 12 وإصابة 21 إثر صواعق مصاحبة لأمطار في اليمن

تسبب صواعق مصاحبة لأمطار في اليمن وفي وفاة 12 وإصابة 21 وفق ما ذكرته قناة العربية.

وقالت مصادر محلية نقلتها العربية إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في مديرية العَشْة شمالي عمران، ما أدى إلى وفاة 5 نساء وإصابة 13 أخريات، نقلن إلى المستشفى.

وجاءت تلك الوفيات والإصابات بعد ساعات من وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر صواعق رعدية مصاحبة للأمطار، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

و أفادت لجنة الطوارئ والكوارث بمحافظة حجة (التابعة لجماعة الحوثي)، في بيان، إن الصواعق الرعدية، أدت إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين في مديرية قفل شمر.

كما لقي مواطن حتفه وأصيب اثنان آخران جراء الصواعق في مديرية مبين.

فيما توفي مواطن في مديرية كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل بالمحافظة ذاتها.

وبحسب مصادر محلية، فإن من بين المتوفين بالصواعق الرعدية، ثلاثة أشقاء (علي زيد، زيد زيد، عبدالله زيد في مديرية قفل شمر.

وتشهد اليمن أمطارا رعدية غزيرة منذ حوالي شهرين، تسببت بعضها بسيول جارفة وفيضانات.

كما أدت الأمطار الرعدية إلى وفاة وفقدان العشرات، في حين ألحقت السيول أضراراً بالغة في منازل المواطنين ومخيمات النزوح والطرقات.