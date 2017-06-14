وفاة 11 مواطنًا وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن وفاة 11 مواطنًا وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوى الشرقى (الكريمات) مطلع الدائرى الإقليمى اتجاه الفيوم.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن وفاة 11 مواطنًا وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوى الشرقى (الكريمات) مطلع الدائرى الإقليمى اتجاه الفيوم.





وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى أطفيح بالجيزة، فيما نقل 3 من المصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى قصر العينى، لافتًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسد، مؤكدًا توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.