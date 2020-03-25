وفاة وزير الدفاع السودانى الفريق جمال الدين عمر

توفى صباح اليوم الأربعاء وزير الدفاع السودانى الفريق جمال الدين عمر فى دولة جنوب السودان إثر أزمة قلبية .

ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، فى وقت تم فيه تعليق المفاوضات فى جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح ، بحسب ما أفادت معلومات أولية حصلت عليها العربية الحدث. .

ونعى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقادة القوات، ومدراء الإدارات، والقادة والضباط والصف والجنود، وكل منسوبى القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني ، الذى وافته المنية صباح اليوم بجوبا.

وقال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن لوكالة فرانس برس “إن الوزير توفى إثر علة مرضية وهو يعانى أصلا من بعض الأمراض المزمنة “.

أول وزير دفاع فى الحكومة الانتقالية

يذكر أن عمر أول وزير دفاع فى الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير فى أبريل الماضى بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده.

وقبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا فى المجلس العسكرى الانتقالى رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول فى 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان.